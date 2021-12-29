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Протягом трьох років.
Новину передає «Преса України».
З 1 січня 2022 року в Україні буде збільшено допомогу при народженні дитини. Так, українки можуть розраховувати на 50 тисяч гривень. Гроші виплачуватимуть частинами. Перший транш після народження становитиме 25% — 12,5 тисяч гривень.
Далі протягом 36 місяців щомісяця видаватимуть по 1041 гривні. Також з липня наступного року замість пакету малюка, який не оцінили українські породіллі, можна отримати 6 603 гривень. Гроші протягом року можна буде витратити лише на дитину. А саме на гігієнічні засоби, дитяче харчування, одяг та взуття, коляску чи автокрісло, ходунки, іграшки та інше.
10:16: Стилісти розкритикували скандальне вбрання Христини Тишкун
09:38: У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень
09:05: Число жертв вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом зросло
08:32: Туреччина ввела комісію за зберігання грошей у доларах та євро
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