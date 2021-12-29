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У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 09:38
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У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень

Протягом трьох років.

Новину передає «Преса України».

З 1 січня 2022 року в Україні буде збільшено допомогу при народженні дитини. Так, українки можуть розраховувати на 50 тисяч гривень. Гроші виплачуватимуть частинами. Перший транш після народження становитиме 25% — 12,5 тисяч гривень.

Далі протягом 36 місяців щомісяця видаватимуть по 1041 гривні. Також з липня наступного року замість пакету малюка, який не оцінили українські породіллі, можна отримати 6 603 гривень. Гроші протягом року можна буде витратити лише на дитину. А саме на гігієнічні засоби, дитяче харчування, одяг та взуття, коляску чи автокрісло, ходунки, іграшки та інше.

 

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