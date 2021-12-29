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Підчас надзвичайної події одна людина померла від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що в результаті вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом кількість жертв зросла вдвічі. За попередніми даними, у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні в Івано-Франківській області загинули 4 людини. Троє пацієнтів постраждали.
У прес-службі поліції регіону зазначили, що причини пожежі встановлюються. Варто зазначити, що за даними ЗМІ, внаслідок пожежі загинули 3 людини та ще одна померла під час події, але від коронавірусу. Усі загиблі були пацієнтами лікарні.
09:05: Число жертв вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом зросло
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