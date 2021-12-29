Туреччина ввела комісію за зберігання грошей у доларах та євро

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 08:32

За останні декілька місяців турецька ліра рекордно ослабла.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Центробанк Туреччини запроваджує з 7 січня 2022 року комісію за зберігання грошей у банках в іноземній валюті. Так, людям доведеться сплачувати 1,5 відсотка на рік. про це повідомило агентство Anadolu.

Нагадаємо, за останні три місяці турецька ліра рекордно впала. Суму комісії розраховуватимуть на основі середніх залишків до кінця кварталу.

Раніше прзидент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звернувся до населення з закликом зберігати кошти у національній валюті, але люди все ж надають перевагу долару.