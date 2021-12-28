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В Ізраїлі небезпечна інфекція вбила тисячі журавлів

Аня Мартинюк 28 грудня 2021, 11:26
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В Ізраїлі небезпечна інфекція вбила тисячі журавлів

Надзвичайна ситуація трапилась на півночі країни.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що на півночі Ізраїлю стався спалах пташиного грипу. Інфекція забрала життя щонайменше 5200 мігруючих журавлів. За даними місцевих ЗМІ, щороку близько 500 тисяч журавлів перетинають Ізраїль на шляху до Африки. 

У 2021 році близько 30 тисяч із них залишилися зимувати в Ізраїлі. Серед них і стався спалах. Наразі працівники заповідника Хула-Лейк вилучають трупи якнайшвидше.

 

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