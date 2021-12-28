32-річний депутат Зеленеського купив телеканал

Аня Мартинюк 28 грудня 2021, 10:52

Нардеп ще не підтверджував цю інформацію особисто.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що нардеп президентської фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав одразу 4 канулу. Так, він викупив його у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

Інформацію підтвердили представники каналу, також відповідні відомості є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

32-річний Олексій Ковальов пообіцяв особисто підтвердити цю інформацію найближчим часом