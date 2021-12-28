32-річний депутат Зеленеського купив телеканал

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Нардеп ще не підтверджував цю інформацію особисто.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що нардеп президентської фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав одразу 4 канулу. Так, він викупив його у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.
Інформацію підтвердили представники каналу, також відповідні відомості є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
32-річний Олексій Ковальов пообіцяв особисто підтвердити цю інформацію найближчим часом
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