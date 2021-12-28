Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально

32-річний депутат Зеленеського купив телеканал

Аня Мартинюк 28 грудня 2021, 10:52
Версія для друку
32-річний депутат Зеленеського купив телеканал

Нардеп ще не підтверджував цю інформацію особисто. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що нардеп президентської фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав одразу 4 канулу. Так, він викупив його у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

Інформацію підтвердили представники каналу, також відповідні відомості є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

32-річний Олексій Ковальов пообіцяв особисто підтвердити цю інформацію найближчим часом

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції