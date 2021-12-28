Рівень загрози від Росії виріс за місяць - Кулеба

Аня Мартинюк 28 грудня 2021, 10:16

Минулого року ситуаця була стабільнішою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що за останній місяць загроза вторгнення Росії в Україну зросла. Разом з тим він відзначив, що загроза не перетнула "червоної позначки". Дмитро Кулеба зазначив, що минулого року ситуаця була стабільнішою.

«Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився... Тепер за останній місяць - рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона рисочка на 37 градусах. Ми наблизилися до цієї червоної межі. За останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз усі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії», - прокоментував він.

Кулеба наголосив, що російські війська біля українського кордону Володимир Путін розмістив для того, щоб перейти від розмов до дій.