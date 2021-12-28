В Україні знову росте захворюваність на ковід

Аня Мартинюк 28 грудня 2021, 09:40

За добу заразилися 2 248 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 грудня, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 2 248 нових пацієнтів з Covid-19. З них 137 дітей та 19 медпрацівників. Варто зазначити, що до вчорашнього дня протягом чотирьох днів в відомстві фіксували зниження кількості хворих.

На жаль, 134 пацієнти померли. Всього за період пандемії померли 95 105 пацієнтів.

До слова, за минулу добу було вакциновано 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 осіб, другу дозу – 33 231, додаткову – 98 осіб, ревакцинальну дозу – 197 осіб.