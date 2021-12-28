ВООЗ повторила умови завершення пандемії коронавірусу

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що голова Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге розповів, як подолати пандемію коронавірусу. За його словами, треба вакцинувати 70% населення планети.
Також він вважає, що треба розробити ефективні та безпечні противірусні препарати для лікування ковіду.
«Вона (пандемія - Ред.) закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я та навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», - зазначив Клюге.
Разом з тим він вважає, що ковід «з нами» на довго.
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