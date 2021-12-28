На Волині чоловік добудував до квартири будинок

Аня Мартинюк 28 грудня 2021, 08:31

Ймовірно, будинок доведеться знести.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Волинській області місцевий житель вирішиав розширити свою квартиру. Так, до житлової багатоповерхівки він прибудував будинок. За даними місцевих ЗМІ, порушнику загрожує штраф до 1360 гривень.

«Спільно з працівниками ДСК, працівниками управління муніципальної варти були задокументовані адміністративні матеріали за фактом добудови в багатоквартирний будинок, за адресою: Нововолинськ, вул. Г.Шухевича», - зазначили представники муніципальної влади.

Відомо, що після розпорядження спеціалістів ДСК та перевірки відбудеться подання заяви до суду для відновлення попередніх архітектурних форм будинку.