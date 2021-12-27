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Роботодавців штрафуватимуть за визначення статі у вакансіях

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 13:57
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Роботодавців штрафуватимуть за визначення статі у вакансіях

Штраф сягне 65 тисяч гривень. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 8 січня українських роботодавців штрафуватимуть за статтею 24 Закону про рекламу. А саме у випадку, якщо в описі вакансії зазначено бажану стать людини – «тільки чоловіка/жінку».  

Виключенням може бути специфічна вакансія. Це саме й стосується віку кандидата. Так, роботодавців почнуть штрафувати на 65 тисяч гривень. Якщо мінімалка зросте, то й розмір штрафу зросте.

Роботодавець повинен буде платити штраф до держбюджету за місцем державної реєстрації юридичної особи або ФОП. На це буде виділено 15 днів від отримання розпорядчого документа Держпраці.

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