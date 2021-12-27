В 2022 році в Україні зібльшать розмір стипендії

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За рахунок скорочення кількості одержувачів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що з наступного року в Україні стипендії платитимуть по-новому. З 1 січня вони збільшаться. Так, учні закладів професійно-технічної освіти отримають отримають 1250 гривень замість 490 гривень. Студенти закладів вищої освіти отримуватимуть 1510 гривень замість 980 гривень.
Підвищена допомога для студентів зросте з 1250 гривень до 1930 гривень. Для студентів вузів виплата становила 2000 гривень та підвищена — 2550 гривень. Зараз вона становить 1300 та 1660 гривень відповідно.
Варто зазначити, що розмір стипендії буде збільшено за рахунок скорочення кількості її одержувачів.
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