В 2022 році в Україні зібльшать розмір стипендії

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 13:28

За рахунок скорочення кількості одержувачів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що з наступного року в Україні стипендії платитимуть по-новому. З 1 січня вони збільшаться. Так, учні закладів професійно-технічної освіти отримають отримають 1250 гривень замість 490 гривень. Студенти закладів вищої освіти отримуватимуть 1510 гривень замість 980 гривень.

Підвищена допомога для студентів зросте з 1250 гривень до 1930 гривень. Для студентів вузів виплата становила 2000 гривень та підвищена — 2550 гривень. Зараз вона становить 1300 та 1660 гривень відповідно.

Варто зазначити, що розмір стипендії буде збільшено за рахунок скорочення кількості її одержувачів.