В Україні зробили 28 млн щеплень від ковіду

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 13:03

За вихідні темпи вакцинації зменшилися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що в Україні від коронавірусу вакцинували понад 28 млн людей. За даними прес-служби МОЗ, минулої доби щеплення зробили 29 476 осіб. З них першу дозу отримали 8776 осіб, другу дозу – 20434 особи. Ревакцинацинальну дозу вакцини зробили 178 осіб, додаткову дозу - 88 осіб.

«Всього щеплено 14592537 осіб, з них отримали першу дозу – 14592535 осіб, отримали дві дози – 13414061 осіб, отримали додаткову дозу – 2110 осіб, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, бустерні дози від ковіду українцям почали вводити з 22 грудня.