В Україні зробили 28 млн щеплень від ковіду

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За вихідні темпи вакцинації зменшилися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що в Україні від коронавірусу вакцинували понад 28 млн людей. За даними прес-служби МОЗ, минулої доби щеплення зробили 29 476 осіб. З них першу дозу отримали 8776 осіб, другу дозу – 20434 особи. Ревакцинацинальну дозу вакцини зробили 178 осіб, додаткову дозу - 88 осіб.
«Всього щеплено 14592537 осіб, з них отримали першу дозу – 14592535 осіб, отримали дві дози – 13414061 осіб, отримали додаткову дозу – 2110 осіб, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, бустерні дози від ковіду українцям почали вводити з 22 грудня.
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