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В Україну йдуть сильні снігопади

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 12:45
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В Україну йдуть сильні снігопади

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, з 28 грудня у центральних областях України очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, зумовлені циклоном.

«Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня. У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ», - розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря. У Києві хмарно, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. 31 грудня - 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами", температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.

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