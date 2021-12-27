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Жінки звернулися до президента Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що українки масово випускають відеоролики на тлі прийняття наказу про необхідність стати на військовий облік. Зокрема гнівні відеоролики з’являються в TikTok.
Одна з жінок звернулася до президента України Володимира Зеленського.
«...Ви там взагалі бл@ть, зозуля у вас висохла... Ви вже не знаєте, як з українців, бл@ть, здерти останню шкуру. Ви нормальні пенсії, бл@ть, людям зробіть, ви нормальні пенсії, бл@ть, зробіть...», - зазначила користувачка з ніком oksanakrot2.
Ще одна користувачка з ніком margarita__12_1 зазначила на відео, що якщо піде на війну, то її матір не буде кому доглядати. До слова вона додала, що матір отримує пенсію 3000 гривень, які треба віддавати за комунальні послуги.
12:17: Українки почали записувати гнівні ролики про обов’язковий військовий облік
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