В Україні з 2022 року збільшать тарифи на воду

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 11:45

Стало відомо, хто платитиме найбільше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) дала добро зміні тарифів для 45 водоканалів. Це означає, що з 1 січня 2022 року українці платитимуть за водоспоживання більше.

Для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) встановлена найвища ціна – 54,63 гривень (без ПДВ) – за один кубічний метр водоспоживання в цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).

Для клієнтів КП "Уманьводоканал" ціна складатиме 47,92 гривень за кубометр та для КП "Бердянськводоканал" – 47,56 гривень.