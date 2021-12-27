В Україні з 2022 року збільшать тарифи на воду

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Стало відомо, хто платитиме найбільше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) дала добро зміні тарифів для 45 водоканалів. Це означає, що з 1 січня 2022 року українці платитимуть за водоспоживання більше.
Для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) встановлена найвища ціна – 54,63 гривень (без ПДВ) – за один кубічний метр водоспоживання в цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).
Для клієнтів КП "Уманьводоканал" ціна складатиме 47,92 гривень за кубометр та для КП "Бердянськводоканал" – 47,56 гривень.
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