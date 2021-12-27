В Австралії зафіксували першу смерть від Омікрону

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 11:10

Пацієнту було 80 років і він мав інші серйозні захворювання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, в Австралії зафіксували перший летальний випадок захворювання на штам коронавірусу Омікрон. Відомо, що пацієнту було 80 років. Він помер у Сіднеї. Як зазначається, чоловік був двічі щеплений від ковіду, але він мав інші проблеми зі здоров'ям.

Департамент охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс (NSW) повідомив, що в країні відбулося збільшення кількості госпіталізацій тих, хто заразився омікронним варіантом. Всього в Австралії виявлено 311 303 людини з ковідом.