В Австралії зафіксували першу смерть від Омікрону

4 важливі моменти, які людство не знає про коронавірус 10:26
Таблетки від коронавірусу Pfizer є небезпечними при прийомі з іншими ліками 09:45
Скоро Зеленському доведеться відповісти за військовий облік українок 08:36
У Росії набирають добровольців для відправки на Донбас - Reuters 13:12
У вакцинованих та хворих на омікрон людей виявили специфічні симптоми 12:39
У всьому світі скасовано тисячі авіарейсів через штам Омікрон 12:12
Росія оголосила про відведення частини військових від кордону з Україною 09:08
У 2022 році українців повторно вакцинуватимуть від ковіду 08:34
Жінка — жінка, чоловік — чоловік»: Путін обіцяє захистити Росію від «гендерного обскурантизму» Заходу 13:56
Українки – військовозобов'язані, а Зеленському нагадали про ухилення від армії 13:28
Пацієнту було 80 років і він мав інші серйозні захворювання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, в Австралії зафіксували перший летальний випадок захворювання на штам коронавірусу Омікрон. Відомо, що пацієнту було 80 років. Він помер у Сіднеї. Як зазначається, чоловік був двічі щеплений від ковіду, але він мав інші проблеми зі здоров'ям.
Департамент охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс (NSW) повідомив, що в країні відбулося збільшення кількості госпіталізацій тих, хто заразився омікронним варіантом. Всього в Австралії виявлено 311 303 людини з ковідом.
10:26: 4 важливі моменти, які людство не знає про коронавірус
09:45: Таблетки від коронавірусу Pfizer є небезпечними при прийомі з іншими ліками
08:36: Скоро Зеленському доведеться відповісти за військовий облік українок
13:12: У Росії набирають добровольців для відправки на Донбас - Reuters
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.