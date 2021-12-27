4 важливі моменти, які людство не знає про коронавірус

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 10:26

А пандемія триває вже два роки.

Новину передає «Преса України».

Два роки пандемії коронавірусу багато чому навчили людей: про маски, вакцини та карантин. Але людям досі бракує відповідей про тривалий коронавірус, захист вакцин та походження нового коронавірусу.

Отож, люди шукають відповіді на запитання: чому деякі люди довго хворіють на коронавірус? Вчені зазначають, що вік, безумовно, є найбільшою кореляцією важких захворювань. Джіджі Гронвалл, старший науковець Центру охорони здоров’я Джона Гопкінса, CNET, зазначила, що причина досі нез'ясована.

Ще одне питання: скільки триватиме імунітет від вакцин з такими варіантами коронавірусу, як омікрон? Вчені продовжують збирати інформацію про те, наскільки вакцини ефективні. Джіджі Гронвалл відзначила, що захист слабшає раніше ніж через шість місяців, тому додаткові дози вакцин рекомендують робити через шість місяців.

Люди також переймаються, чи будуть інші штами коронавірусу, такі як дельта й омікрон? За даними CDC, іноді ці мутації призводять до появи нових штамів захворювань, які швидко з’являються і зникають. В інших випадках вони зберігаються і викликають стрибки зараження та захворювань. За два роки COVID мутував у п’ять варіантів.

Найголовніше питання: звідки взявся COVID-19? Експерти досі не впевнені, як з’явився COVID-19. Переважає теорія, що він перестрибнув з тварини на людину. Критики ж запевняють, що такого роду віруси – це ніщо інше, як лабораторно виведений вірус й в пандемії, а також системній вакцинації та переведення людей в бази даних, зацікавлені певні люди.