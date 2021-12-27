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Про це заявили в Управлінні з контролю за продуктами і ліками США.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що таблетки від коронавірусу від компанії Pfizer не можна приймати разом з іншими медичними препаратами.
Управління з контролю за продуктами і ліками дозволило таблетки Pfizer «Paxlovid» застосовувати для лікування ковіду легкого та середнього ступеня тяжкості у людей віком від 12 років, які мають основні захворювання, що підвищують ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу, наприклад, хвороби серця або діабет. Однак один із двох препаратів у противірусному коктейлі може викликати серйозні або небезпечні для життя взаємодії з широко використовуваними препаратами, включаючи статини, розріджувачі крові та деякі антидепресанти. Тому Управління з контролю за продуктами і ліками не рекомендує Paxlovid людям з тяжкими захворюваннями нирок або печінки.
Нагадаємо, коктейль Paxlovid складається з двох таблеток противірусного нірматрельвіру та однієї таблетки ритонавіру, препарату, який давно використовується як підсилювач у схемах лікування ВІЛ. Ритонавір пригнічує ключовий фермент печінки під назвою CYP3A4, який метаболізує багато ліків, включаючи нірматрелвір. У разі лікування Паксловідом ритонавір уповільнює розпад активного противірусного засобу в організмі та допомагає йому довше залишатися на терапевтичному рівні.
Підвищувальний ефект, ймовірно, мав вирішальне значення для підвищення ефективності Paxlovid у клінічних дослідженнях. Коли Паксловід поєднується з іншими препаратами, які також метаболізуються ферментом CYP3A, головне занепокоєння полягає в тому, що компонент ритонавіру може підвищити токсичні рівні одночасно введених препаратів.
09:45: Таблетки від коронавірусу Pfizer є небезпечними при прийомі з іншими ліками
08:36: Скоро Зеленському доведеться відповісти за військовий облік українок
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12:12: У всьому світі скасовано тисячі авіарейсів через штам Омікрон
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