В Україні різко поменшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 09:10

Також в МОЗ заявили про зменшення кількості летальних випадків за добу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 грудня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні вперше із середини вересня виявили менше двох тисяч нових випадків захворювання на ковід за добу. За даними МОЗ, 26 грудня виявили 1864 особи з коронавріусом.

Серед нових хворих - 138 дітей та 12 медиків. 1053 людини потрапили до лікарні. 133 пацієнти померли. Разом з тим 4 527 людей одужали.

Минулої доби щеплення від коронавріусу зробили 29476 українців.