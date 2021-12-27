В Україні різко поменшало ковідних хворих

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Також в МОЗ заявили про зменшення кількості летальних випадків за добу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 грудня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні вперше із середини вересня виявили менше двох тисяч нових випадків захворювання на ковід за добу. За даними МОЗ, 26 грудня виявили 1864 особи з коронавріусом.
Серед нових хворих - 138 дітей та 12 медиків. 1053 людини потрапили до лікарні. 133 пацієнти померли. Разом з тим 4 527 людей одужали.
Минулої доби щеплення від коронавріусу зробили 29476 українців.
09:45: Таблетки від коронавірусу Pfizer є небезпечними при прийомі з іншими ліками
08:36: Скоро Зеленському доведеться відповісти за військовий облік українок
13:12: У Росії набирають добровольців для відправки на Донбас - Reuters
12:39: У вакцинованих та хворих на омікрон людей виявили специфічні симптоми
12:12: У всьому світі скасовано тисячі авіарейсів через штам Омікрон
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