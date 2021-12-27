Скоро Зеленському доведеться відповісти за військовий облік українок

Аня Мартинюк 27 грудня 2021, 08:36

Відповідна петиція зі швдкістю світла набирає необхідну кількість голосів.

Новину передає «Преса України».

Станом на 27 грудня петиція до президента Володимира Зеленського про відміну військового обліку для жінок набрала 18527 голосів. Для того, щоб український лідер відреагував на неї, необхідно зібрати 25 тисяч голосів.

Варто зазначити, що петиція була розміщена на сайті президента 23 грудня й може бути на сайті ще 87 днів. Виглядає так, що скоро петиція збере необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, петиція має назву «Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію бути військовозобов'язаними!».