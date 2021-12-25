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Держбанки розпочали виплати за програмою єПідтримка

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 14:08
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Держбанки розпочали виплати за програмою єПідтримка

Українці вже витрачають гроші.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Кабміну повідомили, що 5 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень від держави за вакцинацію від ковіду. Сума витрачених коштів становить 270 мільйонів гривень.

Також зазначається, що з 24 грудня виплати в рамках програми є Підтримка здійснюють ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Відомо, що понад 3,6 млн осіб вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

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