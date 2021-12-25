Держбанки розпочали виплати за програмою єПідтримка

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Українці вже витрачають гроші.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Кабміну повідомили, що 5 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень від держави за вакцинацію від ковіду. Сума витрачених коштів становить 270 мільйонів гривень.
Також зазначається, що з 24 грудня виплати в рамках програми є Підтримка здійснюють ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.
Відомо, що понад 3,6 млн осіб вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.
13:12: У Росії набирають добровольців для відправки на Донбас - Reuters
12:39: У вакцинованих та хворих на омікрон людей виявили специфічні симптоми
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