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Українці встановили рекорд з поїздок до Туреччини

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 13:40
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Українці встановили рекорд з поїздок до Туреччини

Лише в Анталію зростання турптотоку склало 164%. 

Новину передає «Преса України».

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів повідомила, що у 2021 році українські туристи встановили рекорд, продемонструвавши значне збільшення турпотоку до Туреччини.

Ще до завершення року в Анталію прибуло 9 млн осіб. 

«Близько 2 млн українців поїхало до Туреччини, торік – менше мільйона, тобто це досить суттєве зростання. Це, ймовірно, викликане тим, що більшість країн закриті, як це був довгий час. Такі, як країни Європейського Союзу», – заявила Олеськів.

Нагадаємо, потрапити до Туреччини можна з сертифікатом про вакцинацію, документом про те, що людина перехворіла коронавірусом, негативним ПЛР-тестом або негативним експрес-тестом.

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