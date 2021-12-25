У Росії набирають добровольців для відправки на Донбас - Reuters

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 13:12

Для підриву стабільності в Україні.

Новину передає «Преса України».

За даними агентства Reuters, яке посилається на власні джерела, у РФ останнім часом проводиться набір ветеранів бойових дій на Донбасі та інших бажаючих для відправлення їх до «ЛДНР».

«В останні тижні російські найманці прибули на непідконтрольну Києву частину Донбасу, щоб зміцнити оборону проти українських сил через зростання напруженості у відносинах між Москвою і Заходом», - відзначили одразу чотири джерела.

Також зазначається, що спостерігається аншлаг серед тих, хто має бойовий досвід. Один із співрозмовників агентства зазначив, що набір добровольців здійснюється з метою розгортання диверсійної діяльності, спрямованої на підрив стабільності в Україні.