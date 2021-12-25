У вакцинованих та хворих на омікрон людей виявили специфічні симптоми

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 12:39

Свою думку висловили британські вчені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що вакциновані від ковіду люди мають незвичні симптоми штаму Омікрон. Британський епідеміолог та професор Королівського коледжу в Лондоні Тім Спектор заявив, що симптоми специфічні - нудота та втрата апетиту.

Серед інших симптомів невелика температура, головний біль та біль у горлі, можлива блювота.

Нагадаємо, вчені стверджують, що для будь-якого штаму ковіда характерні висока температура, тривалий кашель і зміна або втрата смаку і нюху.