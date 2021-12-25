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У вакцинованих та хворих на омікрон людей виявили специфічні симптоми

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 12:39
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У вакцинованих та хворих на омікрон людей виявили специфічні симптоми

Свою думку висловили британські вчені.  

Новину передає «Преса України».

 Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що вакциновані від ковіду люди мають незвичні симптоми штаму Омікрон. Британський епідеміолог та професор Королівського коледжу в Лондоні Тім Спектор заявив, що симптоми специфічні - нудота та втрата апетиту. 

Серед інших симптомів невелика температура, головний біль та біль у горлі, можлива блювота.

Нагадаємо, вчені стверджують, що для будь-якого штаму ковіда характерні висока температура, тривалий кашель і зміна або втрата смаку і нюху.

 

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