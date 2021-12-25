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У всьому світі скасовано тисячі авіарейсів через штам Омікрон

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 12:12
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У всьому світі скасовано тисячі авіарейсів через штам Омікрон

Різдвяний настрій у багатьох мандрівників зіпсований. 

Новину передає «Преса України».

 Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що у різдвяні вихідні у всьому світі було припинено понад 4500 рейсів через нестачу персоналу та зростання випадків зараження штамом коронавірусу омікрон.

Авіакомпанії, які вже мали нестачу персоналу, змушені скасувати рейси на різдвяні вихідні в останню хвилину, оскільки пілоти та інший персонал захворіли. Згідно з даними платформи для відстеження польотів FlightAware.com, щонайменше 2401 рейс було скасовано напередодні Різдва, який припав на п’ятницю і зазвичай є напруженим днем для авіаперельотів.

За даними FlightAware, понад чверть усіх скасованих у вихідні дні перельотів мали здійснюватись у США та зі США.

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