Українки висловилися з приводу призову жінок до армії

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 11:26

Як відомо, практично всі українки мусять тепер стати на військовий облік.

Новину передає «Преса України».

Журналісти поспілкувалися з жительками Києва з приводу обов'язкового військового обліку жінок. Як відомо, Міністерство оборони України затвердило наказ, який зобов'язує багатьох жінок віком від 18 до 60 років ставати на військовий облік та проходити тривалі щорічні збори. Мова йде жінок понад 100 професій.

Більшість опитаних категорично проти цієї ініціативи.

«Погано ставлюся до цього. Особливо [якщо брати] жінок, які ніколи не служили. В Ізраїлі люди готуються до цього. Тобто чоловіків можуть через 10 років закликати, які на військовій кафедрі навчалися. І вони хоч щось розуміють. А жінок , яких у 55 років можуть закликати, я слабо уявляю собі», - розповів киянин.

«Мені здається, що це найдосконаліший ідіотизм. Це перший варіант. Другий варіант (але це, напевно, виріжуть): оскільки нами правлять люди певної національності, немає ну а що тут такого, євреї – ті ж українці, то вони, мабуть, хочуть зробити , щоб у нас було так само, як в Ізраїлі. А в Ізраїлі жінки військовозобов'язані. Але Ізраїль живе постійно в оточенні ворогів постійно - арабських країн. У них це мабуть виправдано. Але у нас вороги з'явилися тільки недавно і я не думаю, що нас оточують. Я думаю, що скоро це неподобство закінчиться», - розповіла киянка.

Також обурені жінки зазначили, що не збираються захищати олігархів чи майно президента Володимира Зеленського.