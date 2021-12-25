Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу – ВООЗ

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 10:50

Відповідну заяву зробила Марія Ван Керкхове.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що у ВООЗ випустилу важливу заяву. Так, в організації нагадали, що треба дотримуватися дистанції під час пандемії коронавірусу.

«Санта-Клаус обов'язково доставить подарунки дітям, оскільки має імунітет від коронавірусу і може подорожувати», - заявила голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове у Twitter.

Також вона додала, що завдяки імунітету Санта-Клаус зможе переміщатися у повітряному просторі та доставляти подарунки дітям.