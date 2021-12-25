На католицьке Різдво в Україну прийде потепління

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 10:12

Майже скрізь в Україні стовпчики термометрів піднімуться вище нуля градусів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, в Україні очікується потепління. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +7°...+9°. На заході буде від -2° до +4°.

Найхолодніше – у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Опадів не очікується. На решті території буде хмарно, йтиме сніг.

На півночі температура повітря складе 0...+2°, переважатиме невелика хмарність.