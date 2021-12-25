На католицьке Різдво в Україну прийде потепління

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Майже скрізь в Україні стовпчики термометрів піднімуться вище нуля градусів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, в Україні очікується потепління. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +7°...+9°. На заході буде від -2° до +4°.
Найхолодніше – у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Опадів не очікується. На решті території буде хмарно, йтиме сніг.
На півночі температура повітря складе 0...+2°, переважатиме невелика хмарність.
09:08: Росія оголосила про відведення частини військових від кордону з Україною
08:34: У 2022 році українців повторно вакцинуватимуть від ковіду
13:56: Жінка — жінка, чоловік — чоловік»: Путін обіцяє захистити Росію від «гендерного обскурантизму» Заходу
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