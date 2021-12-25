За добу в Україні виявили 5276 осіб з коронавірусом

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Українці почали ревакцинуватися.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні за минулу добу, 24 грудня, виявили 5276 осіб з коронавріусом. З них 378 дітей та 90 медиків. 1689 людей потрапили до лікарні.
Також 268 випадків коронавірусу виявилися летальними. Разом з тим 15 639 людей одужали. За минулу добу щеплення від коронавірусу зробили 117 222 людини. 37505 осіб отримали першу дозу, 78821 зробила друге щеплення, ще 529 отримали додаткову дозу вакцини, 367 - ревакцинальну.
До слова, за весь час пандемії в Україні зафіксували вже 3642314 випадків коронавірусу. 94700 з них виявилися летальними. 3 423 933 особи одужали.
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