Росія оголосила про відведення частини військових від кордону з Україною

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 09:08

На початку грудня вони проходили зимові навчання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, у прес-службі Південного військового округу РФ заявили про відведення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців. На початку місяця вони були направлені на полігони півдня РФ для зимових навчань.

«У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів. Протягом місяця на ротацію модульній системі пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної Азії», - повідомила прес-служба округу.

Як відомо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною.