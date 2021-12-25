Росія оголосила про відведення частини військових від кордону з Україною 09:08
У 2022 році українців повторно вакцинуватимуть від ковіду 08:34
Жінка — жінка, чоловік — чоловік»: Путін обіцяє захистити Росію від «гендерного обскурантизму» Заходу 13:56
Українки – військовозобов'язані, а Зеленському нагадали про ухилення від армії 13:28
Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ 12:40
В Україні практично всі жінки стануть військовозобов'язаними 11:33
Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок 10:55
На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів 10:15
Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію 09:08
Pin-Up ігровий асортимент та приваблива бонусна політика казино 08:58
ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду 08:36
Перевірка на адекватність: Як впізнати хорошого отоларинголога і які ознаки поганого ЛОРа? Пояснює доказова лікарка 13:24
На початку грудня вони проходили зимові навчання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, у прес-службі Південного військового округу РФ заявили про відведення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців. На початку місяця вони були направлені на полігони півдня РФ для зимових навчань.
«У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів. Протягом місяця на ротацію модульній системі пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної Азії», - повідомила прес-служба округу.
Як відомо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною.
09:08: Росія оголосила про відведення частини військових від кордону з Україною
08:34: У 2022 році українців повторно вакцинуватимуть від ковіду
13:56: Жінка — жінка, чоловік — чоловік»: Путін обіцяє захистити Росію від «гендерного обскурантизму» Заходу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.