У 2022 році українців повторно вакцинуватимуть від ковіду

Аня Мартинюк 25 грудня 2021, 08:34

Про це заявили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зробив важливу заяву. За його словами, українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу, у наступному році будуть змушені ревакцинуватися.

«Базова стратегія МОЗ, яка зараз у нас прорахована, і ми поки продовжуватимемо її використовувати - це стратегія ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення. Людина, яка отримала щеплення в 2021 році, повинна через один рік звернутися до пункту щеплення і центр вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини. При цьому вона може обрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення», - заявив він.

Кузін додав, що у Європі говорять про ефективність повторної вакцинації. Тому в Україні вірять цьому і слідуватимуть прикладу європейців.