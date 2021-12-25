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Про це заявили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зробив важливу заяву. За його словами, українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу, у наступному році будуть змушені ревакцинуватися.
«Базова стратегія МОЗ, яка зараз у нас прорахована, і ми поки продовжуватимемо її використовувати - це стратегія ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення. Людина, яка отримала щеплення в 2021 році, повинна через один рік звернутися до пункту щеплення і центр вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини. При цьому вона може обрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення», - заявив він.
Кузін додав, що у Європі говорять про ефективність повторної вакцинації. Тому в Україні вірять цьому і слідуватимуть прикладу європейців.
08:34: У 2022 році українців повторно вакцинуватимуть від ковіду
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