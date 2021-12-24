Жінка — жінка, чоловік — чоловік»: Путін обіцяє захистити Росію від «гендерного обскурантизму» Заходу

Аня Мартинюк 24 грудня 2021, 13:56

Відповідна заява прозвучала на щорічній прес-конференції президента РФ.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 грудня, під час своєї щорічної прес-конференції президент РФ Володимир Путін ще раз пообіцяв захищати російське суспільство від вторгнення корумпованих цінностей Заходу, зокрема підриваючи «гендерний обскурантизм» Сполученими Штатами та Європою.

«Я прихильник традиційного підходу, що жінка — жінка, а чоловік — чоловік», — заявив Путін.

Він продовжив зауваження щодо статі: «Мама — мати, батько — батько. І я сподіваюся, що наше суспільство має внутрішній моральний захист, який диктують традиційні релігійні конфесії Російської Федерації».

Протягом усіх своїх зауважень він називав це основним «здоровим глуздом», який наполегливо припускав, що в даний час в Америці та на Заході загалом є протилежне правило, коли люди бояться бути «скасованими» на роботі та під час публічного дискурсу, якщо вони цього не зроблять.

Путін відповідав на запитання журналіста про недавні гендерні суперечки на Заході, а також про те, як це вплинуло на жіночий спорт.

«І ми навчилися шанобливо ставитися один до одного. І що це значить? Це також означає шанобливе ставлення до основ нашої традиційної духовної культури. Усі народи Російської Федерації, наголошую, усі мають певний внутрішній моральний захист від цього обскурантизму, про який ви щойно згадали», – заявив російський лідер.

Підтримуючи традиційні цінності своєї країни як «протиотруту» від «нової етики», він також, здавалося, натякає на «духовні цінності» Російської православної церкви, яка тривалий час домінувала в російському суспільстві.