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Відповідна заява прозвучала на щорічній прес-конференції президента РФ.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 24 грудня, під час своєї щорічної прес-конференції президент РФ Володимир Путін ще раз пообіцяв захищати російське суспільство від вторгнення корумпованих цінностей Заходу, зокрема підриваючи «гендерний обскурантизм» Сполученими Штатами та Європою.
«Я прихильник традиційного підходу, що жінка — жінка, а чоловік — чоловік», — заявив Путін.
Він продовжив зауваження щодо статі: «Мама — мати, батько — батько. І я сподіваюся, що наше суспільство має внутрішній моральний захист, який диктують традиційні релігійні конфесії Російської Федерації».
Протягом усіх своїх зауважень він називав це основним «здоровим глуздом», який наполегливо припускав, що в даний час в Америці та на Заході загалом є протилежне правило, коли люди бояться бути «скасованими» на роботі та під час публічного дискурсу, якщо вони цього не зроблять.
Путін відповідав на запитання журналіста про недавні гендерні суперечки на Заході, а також про те, як це вплинуло на жіночий спорт.
«І ми навчилися шанобливо ставитися один до одного. І що це значить? Це також означає шанобливе ставлення до основ нашої традиційної духовної культури. Усі народи Російської Федерації, наголошую, усі мають певний внутрішній моральний захист від цього обскурантизму, про який ви щойно згадали», – заявив російський лідер.
Підтримуючи традиційні цінності своєї країни як «протиотруту» від «нової етики», він також, здавалося, натякає на «духовні цінності» Російської православної церкви, яка тривалий час домінувала в російському суспільстві.
13:56: Жінка — жінка, чоловік — чоловік»: Путін обіцяє захистити Росію від «гендерного обскурантизму» Заходу
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