Киянам підвищили тарифи на воду на 20%

Аня Мартинюк 24 грудня 2021, 12:25

Або ж на 5 грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), дала добро підвищенню тарифів для "Київводоканалу". Уже з 1 січня жителі столиці платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на цілих 20% більше.

У прес-службі "Київводоканалу" уточнили, що зростання тарифів відбудеться на 5,00 грн (з ПДВ) до 30,38 грн за 1 кубометр.

З цієї суми централізоване водопостачання – 16,164 грн/кубометр з ПДВ; централізоване водовідведення - 14,22 грн/кубометр з ПДВ.