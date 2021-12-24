Киянам підвищили тарифи на воду на 20%

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Або ж на 5 грн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), дала добро підвищенню тарифів для "Київводоканалу". Уже з 1 січня жителі столиці платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на цілих 20% більше.
У прес-службі "Київводоканалу" уточнили, що зростання тарифів відбудеться на 5,00 грн (з ПДВ) до 30,38 грн за 1 кубометр.
З цієї суми централізоване водопостачання – 16,164 грн/кубометр з ПДВ; централізоване водовідведення - 14,22 грн/кубометр з ПДВ.
13:28: Українки – військовозобов'язані, а Зеленському нагадали про ухилення від армії
12:40: Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ
11:33: В Україні практично всі жінки стануть військовозобов'язаними
10:55: Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок
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