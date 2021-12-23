Путін заявив, що йому подобається розвиток Криму

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Про це він заявив, відповідаючи на запитання, де хотів би жити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, журналісти запитали у президента РФ Володимира Путіна, де б він жив, Москви та Петербурга. Так, виступаючи на великій прес-конференції, він зазначив, що насамперед подумав якраз про Петербурзі — місто, в якому він народився.
Також лідер Кремля наголосив, що йому подобається розвиток Краснодару та Криму, Казані, Тюмені. Так, він згадав анексований український півострів Крим.
Також журналісти поцікавилися, чи прораховував Путін план війни з Україною. За його словами, загострення почалося у 2014 році.
«Досі ми змирилися з усім, незважаючи на те, що Радянський Союз припинив існування, частина наших громадян залишилися за межами країни, особливо це стосується українців. Ми працювали з усією владою України: з Ющенком , з Тимошенко. Ми з ними сперечалися щодо газу, працювали. Ніякі дії по Криму нам на думку не спадали. Але стався кривавий держпереворот. Людей убивали і спалювали...», - заявив він.
Путін додав, що «ми (росіяни – ред.) повинні думати про перспективи своєї безпеки».
13:28: Українки – військовозобов'язані, а Зеленському нагадали про ухилення від армії
12:40: Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ
11:33: В Україні практично всі жінки стануть військовозобов'язаними
10:55: Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок
10:15: На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів
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