Українки – військовозобов'язані, а Зеленському нагадали про ухилення від армії

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 13:28

Доцільне зауваження зробила Олена Лукаш.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, колишня міністр юстиції Олена Лукаш прокоментувала указ про те, що українки понад ста професій будуть військовозобов'язаними. Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський сам ухилився від армії, а українок збираєтсья змусити ставати на військовий облік.

«Якесь особливе почуття виникає від думки, що на військовий облік мене та мільйони інших жінок збирається поставити комік-ухилист», - написала екс-міністр у своєму телеграм-каналі.

Як відомо, інформацію про те, що Зеленський ухилився від служби в армії підтвердили в Міноборони. Так, у 2014-2015 роках Зеленському чотири рази надсилалися повістки про заклик на службу з мобілізації. Всі чотири рази він проігнорував.