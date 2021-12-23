Ми не хочемо конфлікту з Україною - Путін

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 13:00

Заява прозвучала на щорічній конференції з журналістами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, лідер Кремля Володимир Путін заявив, що хоче уникнути конфлікту зі США та Україною. За його словами, Росія отримала в цілому позитивну відповідь на пропозиції щодо безпеки, які вона передала Сполученим Штатам цього місяця, і що переговори розпочнуться на початку наступного року в Женеві.

Також він відкидає звинувачення України та США в тому, що Москва може готувати вторгнення в Україну вже наступного місяця десятків тисяч російських військ, які знаходяться в межах досяжності кордону.