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Ми не хочемо конфлікту з Україною - Путін

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 13:00
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Ми не хочемо конфлікту з Україною - Путін

Заява прозвучала на щорічній конференції з журналістами.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, лідер Кремля Володимир Путін заявив, що хоче уникнути конфлікту зі США та Україною. За його словами, Росія отримала в цілому позитивну відповідь на пропозиції щодо безпеки, які вона передала Сполученим Штатам цього місяця, і що переговори розпочнуться на початку наступного року в Женеві.

Також він відкидає звинувачення України та США в тому, що Москва може готувати вторгнення в Україну вже наступного місяця десятків тисяч російських військ, які знаходяться в межах досяжності кордону.

 

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