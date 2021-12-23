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Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 12:40
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Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ

Як відомо, за останні два місяці ліра сильно ослабла до долара.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що цього місяця Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів

Згідно з даними, наданими провідним економістом і головною опозиційною Республіканською народною партією, центральний банк Туреччини, можливо, витратив понад 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів, щоб захистити ліру від рекордних втрат у грудні, а потім допомогти організувати мітинг цього тижня.  

Угур Гюрсес, колишній чиновник центрального банку, сказав, що 20 грудня та 21 грудня обсяг продажів склав 7 мільярдів доларів. Центральний банк продав резерви за допомогою закритого методу за участю державних банків, сказав він у статті в середу для ЗМІ.

Центральний банк Туреччини зробив інтервенції на валютному ринку щонайменше чотири рази, перш ніж ліра в понеділок досягла нового рекордного мінімуму в 18,36 за долар. Пізніше того ж дня президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про план уряду відшкодувати власникам депозитів у лірах за втрати валюти. Ліра в результаті сильно зросла на 4,1 відсотка до 11,54 за долар у четвер, піднявшись четвертий день і зменшивши втрати цього року приблизно до 35 відсотків.

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