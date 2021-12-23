Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 12:40

Як відомо, за останні два місяці ліра сильно ослабла до долара.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що цього місяця Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів

Згідно з даними, наданими провідним економістом і головною опозиційною Республіканською народною партією, центральний банк Туреччини, можливо, витратив понад 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів, щоб захистити ліру від рекордних втрат у грудні, а потім допомогти організувати мітинг цього тижня.

Угур Гюрсес, колишній чиновник центрального банку, сказав, що 20 грудня та 21 грудня обсяг продажів склав 7 мільярдів доларів. Центральний банк продав резерви за допомогою закритого методу за участю державних банків, сказав він у статті в середу для ЗМІ.

Центральний банк Туреччини зробив інтервенції на валютному ринку щонайменше чотири рази, перш ніж ліра в понеділок досягла нового рекордного мінімуму в 18,36 за долар. Пізніше того ж дня президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про план уряду відшкодувати власникам депозитів у лірах за втрати валюти. Ліра в результаті сильно зросла на 4,1 відсотка до 11,54 за долар у четвер, піднявшись четвертий день і зменшивши втрати цього року приблизно до 35 відсотків.