Таїланд готується відновити карантин для туристів

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Вакцинація не надаватиме ніяких переваг туристам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що влада Таїланду вирішує призупинити програму Test&Go через новий COVID-штам Омікрон. Іноземці, які прибувають в країну, будуть відбувати карантин впродовж 7-10 днів. Це стосується навіть вакцинованих туристів.
За даними видання Bangkokpost, заступник прем'єр-міністра та міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул заявив, що відповідну пропозицію внесе до Центру управління ситуацією з COVID-19.
Обмеження будуть переглянуті з 4 січня.
12:40: Туреччина, можливо, витратила 13,5 мільярдів доларів своїх валютних резервів – ЗМІ
11:33: В Україні практично всі жінки стануть військовозобов'язаними
10:55: Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок
10:15: На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів
09:08: Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію
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