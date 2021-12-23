Таїланд готується відновити карантин для туристів

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 12:12

Вакцинація не надаватиме ніяких переваг туристам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що влада Таїланду вирішує призупинити програму Test&Go через новий COVID-штам Омікрон. Іноземці, які прибувають в країну, будуть відбувати карантин впродовж 7-10 днів. Це стосується навіть вакцинованих туристів.

За даними видання Bangkokpost, заступник прем'єр-міністра та міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул заявив, що відповідну пропозицію внесе до Центру управління ситуацією з COVID-19.

Обмеження будуть переглянуті з 4 січня.