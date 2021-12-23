В каком городе Украины выгоднее сдавать в аренду квартиру

zmxn 22 грудня 2021, 11:42

Прибыль от сдачи в аренду недвижимости непосредственно зависит от установленных цен, то есть чем выше спрос тем выше цена, а соответственно и выгода собственника. Также выгода от аренды напрямую зависит стоимости коммунальных платежей и средней зарплаты в городе.

Исходя из этого получается,что инвестиция в недвижимость выгоднее всего будет в тех регионах, где население имеет возможность платить больше.

В среднем цены на аренду квартиры на рынке недвижимости в Украине среди основных крупных городов выгоднее всего в Киеве, Харькове, Одессе, Львове.

Это всего лишь примерная статистика, потому что на итоговую цену недвижимости воздействуют такие факторы как: месторасположение дома в городе, состояния непосредственно квартиры, доступность инфраструктуры и др.

Какое жилье пользуется наибольший спрос?

В связи с повышением ценовой политики на покупку и аренду жилья самыми популярными квартирами на покупку являются однокомнатные, студии и смарт - квартиры.

Однушки всегда актуальны. Покупка такой квартиры менее критична для бюджета, затраты на ремонт ниже, как и коммунальные платежи.

Реже пользуются спросом двухкомнатные квартиры. Их уже предпочитают семейные пары с детьми или же компания друзей. От количества комнат в квартире, зависит возможность аренды. То бишь можно арендовать квартиру покомнатно. Также можно вкладывать средства в ремонт, чем дороже ремонт тем больше стоимость аренды.

Сдача недвижимости в качестве источника дохода

Множество высказываний о том, какова выгода от сдачи жилья в аренду. И можно ли недвижимость расценивать как источник дохода, и выгодную инвестицию. В качестве весомых преимуществ является тот факт, что спрос на аренду жилья всегда высок. Особенно в крупном и популярном городе, как Харьков.

Купить квартиру лучше всего в центре городов миллионников, например в центре Харькова можно найти на сайте Дом.Риа. Там находятся все самые выгодные объявления о покупке квартиры.

Единственным недостатком в аренде квартиры является то, что иногда цена, потраченная на ремонт, оказывается выше стоимости аренды за месяц. И в итоге можно потратить на квартиру больше, чем было получено.

Именно из за этого лучше не сдавать квартиру в аренду потенциальным жильца, с животными или маленькими детьми.

Несмотря на все преимущества и недостатки, в жизни все происходит по другому: если в наличии имеется квартира, то она либо продается либо сдается в аренду., хотя бы из за того что: