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В каком городе Украины выгоднее сдавать в аренду квартиру

zmxn 22 грудня 2021, 11:42
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В каком городе Украины выгоднее сдавать в аренду квартиру

Прибыль от сдачи в аренду недвижимости непосредственно зависит от установленных цен, то есть чем выше спрос тем выше цена, а соответственно и выгода собственника. Также выгода от аренды напрямую зависит стоимости коммунальных платежей и средней зарплаты в городе.  

Исходя из этого получается,что  инвестиция в  недвижимость выгоднее всего будет в тех регионах, где население имеет возможность платить больше.

В среднем цены на аренду квартиры на рынке недвижимости в Украине среди  основных крупных городов выгоднее всего в Киеве, Харькове, Одессе, Львове.

 Это всего  лишь примерная статистика, потому что на итоговую цену недвижимости воздействуют такие факторы как: месторасположение дома в городе, состояния непосредственно квартиры, доступность инфраструктуры и др.

Какое жилье пользуется наибольший спрос?

В связи с повышением ценовой политики на  покупку и аренду  жилья  самыми популярными квартирами на покупку являются  однокомнатные, студии и смарт - квартиры. 

Однушки всегда актуальны. Покупка такой квартиры менее критична для бюджета, затраты на ремонт ниже, как и коммунальные платежи.

Реже пользуются спросом двухкомнатные квартиры. Их уже предпочитают семейные пары с детьми или же компания друзей. От количества  комнат в квартире, зависит  возможность аренды. То бишь можно арендовать квартиру покомнатно. Также можно вкладывать средства в ремонт,  чем дороже ремонт тем больше стоимость аренды.

Сдача недвижимости в качестве источника дохода

Множество  высказываний о том, какова выгода от сдачи жилья в аренду. И можно ли недвижимость расценивать  как источник  дохода, и выгодную инвестицию. В качестве весомых преимуществ является тот факт, что спрос на аренду жилья всегда высок. Особенно в крупном и популярном городе, как Харьков. 

Купить квартиру лучше всего в центре городов миллионников, например в центре Харькова можно найти на сайте Дом.Риа. Там находятся все самые выгодные объявления о покупке квартиры.

Единственным недостатком в аренде квартиры является то, что иногда цена, потраченная на ремонт, оказывается выше стоимости аренды за месяц. И в итоге можно потратить на квартиру больше, чем было получено. 

Именно из за этого лучше не сдавать квартиру в аренду потенциальным жильца, с животными или маленькими детьми.

Несмотря на все преимущества и недостатки, в жизни все происходит по другому: если в наличии имеется квартира, то она либо продается либо сдается в аренду., хотя бы из за того что:

 

  • Износ квартиры будет в любом случае, поэтому так он будет окупаться хотя бы постепенно.
  • Квартира будет находиться под круглосуточным наблюдением, и беспокоиться о том что с ней может что то произойти не придется.
  • Агентство недвижимости работает над тем, чтобы оказать помощь в поиске жилья  арендаторам и соответственно возможность дохода для собственников. И юридически правильный  договор будет защищен от непредвиденных финансовых рисков. Это гораздо удобнее и надежнее, чем заниматься поиском самостоятельно . И в этом случае аренда квартиры обязательно оправдается и принесет прибыль.
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