В Україні практично всі жінки стануть військовозобов'язаними

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Без лишнього шуму та ажіотажу був прийнятий відповідний наказ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що Міноборони України ухвалило наказ, який переводить жінок у розряд військовозобов'язаних. Мова йде про жінок певних професій, які молодші за 60 років і успішно пройдуть медкомісію.
Так, до списку військовозобов'язаних жінок віднесуть тих, хто працює секретарем, бухгалтером, журналістом, юристом, менеджером, ветеринаром, фармацевтом, фотографом, водієм, профспортсменом та інші. До переліку потрапили сотні спеціальностей та професій. Тобто мільйони українських жінок будуть військовозобов'язаними. Так, вони будуть змушені ставати на військовий облік.
Відомо, що роботодавці муситимуть перевіряти, чи стали їх працівниці на військовий облік. Комісаріати будуть ставити жінок на облік за умов, якщо робоча спеціальність жінки є у списку і якщо жінка придатна до військової служби за здоров'я та віком.
Адвокат Ростислав Кравець прокоменутвав наказ. За його словами, це означає, що буквально мільйони українок повинні піти у військкомат, пройти медкомісію і стати на військовий облік. За йог ословами, військомати наврядчи готові до такого напливу. Він додав, що згідно з наказом, навіть якщо жінка не працює, але здобула профільну освіту, вона мусить ставати на військовий облік.
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