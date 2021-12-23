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Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 10:55
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Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок

Найдорожча Світлана Лобода. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, скільки українські зірки зароблять на новорічних корпоративах. Так, популярний нині Wellboy працюватиме за $10 тисяч доларів. За 45-хвилинний виступ артист MONATIK просить $35 000, стільки ж просить Макс Барських.

За $30 000 концерт пропонує Іван Дорн. Тариф $25 000 оголосили Вєрка Сердючка, Оля Полякова, Maruv та Тіна Кароль. За $20 000 працюють Надя Дорофєєєва, Бумбокс та Mozgi. $15 000 просить гурт The Hardkiss. $12 000 «ВВ» та $10 000 Onuka, Джамала, «Без обмежень» та «Казка».

Тим часом російські організатори концертів стверджують, що найдорожчаю у них буде Світлана Лобода за $300 000. Однак це сума за декілька виступів по місту. Ані Лорак дешевша, її тариф від $100 000.

 

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