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Найдорожча Світлана Лобода.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, скільки українські зірки зароблять на новорічних корпоративах. Так, популярний нині Wellboy працюватиме за $10 тисяч доларів. За 45-хвилинний виступ артист MONATIK просить $35 000, стільки ж просить Макс Барських.
За $30 000 концерт пропонує Іван Дорн. Тариф $25 000 оголосили Вєрка Сердючка, Оля Полякова, Maruv та Тіна Кароль. За $20 000 працюють Надя Дорофєєєва, Бумбокс та Mozgi. $15 000 просить гурт The Hardkiss. $12 000 «ВВ» та $10 000 Onuka, Джамала, «Без обмежень» та «Казка».
Тим часом російські організатори концертів стверджують, що найдорожчаю у них буде Світлана Лобода за $300 000. Однак це сума за декілька виступів по місту. Ані Лорак дешевша, її тариф від $100 000.
11:33: В Україні практично всі жінки стануть військовозобов'язаними
10:55: Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок
10:15: На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів
09:08: Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію
08:36: ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду
13:24: Перевірка на адекватність: Як впізнати хорошого отоларинголога і які ознаки поганого ЛОРа? Пояснює доказова лікарка
13:13: Стефанчук заявив про можливий ядерний удар з боку Росії
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