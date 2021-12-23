Озвучені новорічні гонорари українських музичних зірок

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 10:55

Найдорожча Світлана Лобода.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, скільки українські зірки зароблять на новорічних корпоративах. Так, популярний нині Wellboy працюватиме за $10 тисяч доларів. За 45-хвилинний виступ артист MONATIK просить $35 000, стільки ж просить Макс Барських.

За $30 000 концерт пропонує Іван Дорн. Тариф $25 000 оголосили Вєрка Сердючка, Оля Полякова, Maruv та Тіна Кароль. За $20 000 працюють Надя Дорофєєєва, Бумбокс та Mozgi. $15 000 просить гурт The Hardkiss. $12 000 «ВВ» та $10 000 Onuka, Джамала, «Без обмежень» та «Казка».

Тим часом російські організатори концертів стверджують, що найдорожчаю у них буде Світлана Лобода за $300 000. Однак це сума за декілька виступів по місту. Ані Лорак дешевша, її тариф від $100 000.