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Вони задаватимуть лідеру Кремля запитання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, російський президент Володимир Путін дає велику прес-конференцію. Уже традиційно йому задаватимуть питання журналісти. А от прямих включень від простих громадян не буде.
За попередніми даними, на заході буде всього 500 журналістів. Відомо, що музикант Сергій Шнуров також акредитувався як журналіст.
Відомо також, що на прес-сконференції говоритимуть про війну, мир, Україну.
10:15: На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів
09:08: Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію
08:36: ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду
13:24: Перевірка на адекватність: Як впізнати хорошого отоларинголога і які ознаки поганого ЛОРа? Пояснює доказова лікарка
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