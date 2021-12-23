На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 10:15

Вони задаватимуть лідеру Кремля запитання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, російський президент Володимир Путін дає велику прес-конференцію. Уже традиційно йому задаватимуть питання журналісти. А от прямих включень від простих громадян не буде.

За попередніми даними, на заході буде всього 500 журналістів. Відомо, що музикант Сергій Шнуров також акредитувався як журналіст.

Відомо також, що на прес-сконференції говоритимуть про війну, мир, Україну.