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На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 10:15
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На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів

Вони задаватимуть лідеру Кремля запитання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, російський президент Володимир Путін дає велику прес-конференцію. Уже традиційно йому задаватимуть питання журналісти. А от прямих включень від простих громадян не буде.

За попередніми даними, на заході буде всього 500 журналістів. Відомо, що музикант Сергій Шнуров також акредитувався як журналіст.

Відомо також, що на прес-сконференції говоритимуть про війну, мир, Україну.

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