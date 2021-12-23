В Україні від ковіду померли 94 тисячі людей

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 09:40

За добу в Україні виявили 7 312 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 7 312 хворих на коронавірус. На жаль, 275 пацієнтів за добу померли. За даними МОЗ, всього за період пандемії померли 94 184 українця.

Що стосується нових хворих, то серед них 585 дітей та 182 медпрацівники. 1 691 особу ьуло госпіталізовано. Також в МОЗ повідомили про людей, які одужали, це 16 521 особа.

Найбільша кількість хворих за добу виявлена у Києві, плюс 1211 осіб.