В Україні від ковіду померли 94 тисячі людей

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За добу в Україні виявили 7 312 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 7 312 хворих на коронавірус. На жаль, 275 пацієнтів за добу померли. За даними МОЗ, всього за період пандемії померли 94 184 українця.
Що стосується нових хворих, то серед них 585 дітей та 182 медпрацівники. 1 691 особу ьуло госпіталізовано. Також в МОЗ повідомили про людей, які одужали, це 16 521 особа.
Найбільша кількість хворих за добу виявлена у Києві, плюс 1211 осіб.
10:15: На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів
09:08: Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію
08:36: ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду
13:24: Перевірка на адекватність: Як впізнати хорошого отоларинголога і які ознаки поганого ЛОРа? Пояснює доказова лікарка
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