На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів 10:15
Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію 09:08
ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду 08:36
Перевірка на адекватність: Як впізнати хорошого отоларинголога і які ознаки поганого ЛОРа? Пояснює доказова лікарка 13:24
Стефанчук заявив про можливий ядерний удар з боку Росії 13:13
19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані 11:39
У новорічну ніч на українців чекають 25-градусні морози 10:32
Ізраїль почне вакцинацію від коронавірусу четвертою дозою 09:54
Тимошенко дала пораду підозрюваному у держзраді Порошенку 10:18
Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації 08:31
Щоб як в Європі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що Єврокомісія скоротила термін дії ковід-сертифікатів для подорожей всередині ЄС. А саме з 12 до 9 місяців. Тепер й Україна хоче піти цим шляхом. Відповідне рішення може бути прийняте після 10 січня 2022 року.
Заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що МОЗ очікує офіційне рішення від країн ЄС щодо скорочення дії ковід-документів.
«Його (рішення - Ред.) має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі вона має бути схвалена на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду», - уточнила вона.
Як відомо, українцям із третьою дозою вакцини від ковіду не продовжуватимуть ковід-сертифікати.
10:15: На велику прес-конференцію Путіна пустили 500 журналістів
09:08: Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію
08:36: ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду
13:24: Перевірка на адекватність: Як впізнати хорошого отоларинголога і які ознаки поганого ЛОРа? Пояснює доказова лікарка
13:13: Стефанчук заявив про можливий ядерний удар з боку Росії
12:25: «Вовину тисячу» отримали понад 2,3 мільйона українців
11:39: 19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.