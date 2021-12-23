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Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 09:08
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Україна скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію

Щоб як в Європі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що  Єврокомісія скоротила термін дії ковід-сертифікатів для подорожей всередині ЄС. А саме з 12 до 9 місяців. Тепер й Україна хоче піти цим шляхом. Відповідне рішення може бути прийняте після 10 січня 2022 року.

Заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що МОЗ очікує офіційне рішення від країн ЄС щодо скорочення дії ковід-документів.

«Його (рішення - Ред.) має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі вона має бути схвалена на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду», - уточнила вона.

Як відомо, українцям із третьою дозою вакцини від ковіду не продовжуватимуть ковід-сертифікати.

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