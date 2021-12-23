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ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду

Аня Мартинюк 23 грудня 2021, 08:36
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ВОЗ не рекомендувала поголовно вакцинувати дітей від ковіду

Але українці хочуть вакцинувати дітей.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби ВООЗ, поголовну вакцинацію дітей від ковіду організація не рекомендувала. Як зазначили у ВООЗ, діти рідше за дорослих мають важкий перебіг коронавірусної хвороби.

Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації SAGE.

«В даний час ВООЗ не рекомендує проводити поголовну вакцинацію дітей і підлітків, оскільки тягар тяжких захворювань у цих вікових групах невеликий, а високий охоплення вакцинацією серед груп, схильних до найбільшого ризику тяжких захворювань, ще не досягнуто в усіх країнах», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні батьки можуть дати згоду на вакцинацію від ковіду своїх дітей. Однак багато українців скаржаться, що медики наполягають не робити цього. 

 

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