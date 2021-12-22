Стефанчук заявив про можливий ядерний удар з боку Росії

Аня Мартинюк 22 грудня 2021, 13:13

Він нагадав, що Україна втратила свій ядерний потенціал.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, речник ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що гіпотетично ядерний удар по Україні з боку РФ можливий.

«Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний потенціал у світі. Ми добровільно від нього відмовилися і стали без'ядерною державою, а сьогодні Російська Федерація, яка, нагадаю, стала гарантом такого роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Ми залишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою. Чи є гарантії в Будапештському меморандумі від провідних ядерних держав або це є марною славою, залежатиме від нашої спільної роботи», - додав Стефанчук.

Про це він заявив у ході виступу на конференції «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».