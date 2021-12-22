«Вовину тисячу» отримали понад 2,3 мільйона українців

Аня Мартинюк 22 грудня 2021, 12:25

6 банків уже «роздають» тисячу гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, міністр економіки Юлія Свиріденко повідомила, що в Україні тисячу від президента Володимира Зеленського за вакцинацію від коронавірусу отримали понад 2,3 мільйона осіб.

За її словами, на сьогодні до програми підключено шість банків, і ще 13 банків перебувають у процесі підключення.

«Станом на сьогодні вже 5,5 мільйона українців відкрили картки в банках, у нас сформовані заявки в "Дії" на отримання виплат від 4,5 мільйона українців. Понад 2,3 мільйона українців вже отримали виплату в 1000 гривень. Понад 200 мільйонів гривень уже витрачено тими, хто сформував картки та скористався цією програмою», - розповіла вона.

До слова, до програми підключені А-Банк, Альфа-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Monobank, Ощадбанк.