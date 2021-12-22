19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані 11:39
У новорічну ніч на українців чекають 25-градусні морози 10:32
Ізраїль почне вакцинацію від коронавірусу четвертою дозою 09:54
Тимошенко дала пораду підозрюваному у держзраді Порошенку 10:18
Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації 08:31
У Франції шість дітей отримали передозування ковід-вакцини Pfizer 09:04
В Україні четвертий день поспіль знижується захворюваність на ковід 08:36
Половина українців вважає, що у 2021 році влада не мала жодного досягнення 13:57
6 банків уже «роздають» тисячу гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, міністр економіки Юлія Свиріденко повідомила, що в Україні тисячу від президента Володимира Зеленського за вакцинацію від коронавірусу отримали понад 2,3 мільйона осіб.
За її словами, на сьогодні до програми підключено шість банків, і ще 13 банків перебувають у процесі підключення.
«Станом на сьогодні вже 5,5 мільйона українців відкрили картки в банках, у нас сформовані заявки в "Дії" на отримання виплат від 4,5 мільйона українців. Понад 2,3 мільйона українців вже отримали виплату в 1000 гривень. Понад 200 мільйонів гривень уже витрачено тими, хто сформував картки та скористався цією програмою», - розповіла вона.
До слова, до програми підключені А-Банк, Альфа-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Monobank, Ощадбанк.
12:25: «Вовину тисячу» отримали понад 2,3 мільйона українців
11:39: 19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані
10:32: У новорічну ніч на українців чекають 25-градусні морози
09:54: Ізраїль почне вакцинацію від коронавірусу четвертою дозою
10:18: Тимошенко дала пораду підозрюваному у держзраді Порошенку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.