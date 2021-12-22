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19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані

Аня Мартинюк 22 грудня 2021, 11:39
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19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані

Тепер вони можуть провести решту життя у тюрмі.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що у Дніпрі поліція затримала підозрюваних у вбивстві безхатченків. Як відомо, трупи людей знайшли напередодні біля школи №131. Встановлено, що особи віком 19, 26 та 27 років, одна з них дівчина, заради розваги вбили людей.

Також відомо, що молоді люди випивали. Раптом один із вбивць кинувся на безпритульних і став завдавати ударів гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити та скинув на голови постраждалим.

Так, фігурантам справи загрожує довічний термін.  

 

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