19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що у Дніпрі поліція затримала підозрюваних у вбивстві безхатченків. Як відомо, трупи людей знайшли напередодні біля школи №131. Встановлено, що особи віком 19, 26 та 27 років, одна з них дівчина, заради розваги вбили людей.
Також відомо, що молоді люди випивали. Раптом один із вбивць кинувся на безпритульних і став завдавати ударів гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити та скинув на голови постраждалим.
Так, фігурантам справи загрожує довічний термін.
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