19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані

Аня Мартинюк 22 грудня 2021, 11:39

Тепер вони можуть провести решту життя у тюрмі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що у Дніпрі поліція затримала підозрюваних у вбивстві безхатченків. Як відомо, трупи людей знайшли напередодні біля школи №131. Встановлено, що особи віком 19, 26 та 27 років, одна з них дівчина, заради розваги вбили людей.

Також відомо, що молоді люди випивали. Раптом один із вбивць кинувся на безпритульних і став завдавати ударів гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити та скинув на голови постраждалим.

Так, фігурантам справи загрожує довічний термін.