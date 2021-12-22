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Два регіони України залишаться у червоній зоні

Аня Мартинюк 22 грудня 2021, 11:05
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Два регіони України залишаться у червоній зоні

Разом з тим кількість нових випадків захворювання зростає. 

Новину передає «Преса України».

Завтра, 23 грудня, в Україні в червоній карантинній зоні залишаться всього два регіони. Волинська та Запорізька області. Наразі в червоній зоні 8 регіонів. Це Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.

До слова, за минулу добу в Україні виявили 6 363 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 534 дітей та 208 медпрацівників. Так, в Україні другий день поспіль кількість нових випадків коронавірусу зростає.

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