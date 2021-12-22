Два регіони України залишаться у червоній зоні

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Разом з тим кількість нових випадків захворювання зростає.
Новину передає «Преса України».
Завтра, 23 грудня, в Україні в червоній карантинній зоні залишаться всього два регіони. Волинська та Запорізька області. Наразі в червоній зоні 8 регіонів. Це Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.
До слова, за минулу добу в Україні виявили 6 363 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 534 дітей та 208 медпрацівників. Так, в Україні другий день поспіль кількість нових випадків коронавірусу зростає.
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11:39: 19, 26 та 27 років: Вбивці безпритульних у Дніпрі уже затримані
10:32: У новорічну ніч на українців чекають 25-градусні морози
09:54: Ізраїль почне вакцинацію від коронавірусу четвертою дозою
10:18: Тимошенко дала пораду підозрюваному у держзраді Порошенку
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