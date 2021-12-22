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Найхолодніше буде на півночі України.
Новину передає «Преса України».
Українські синоптики повідомили, що 31 грудня в Україні очікуються сильні морози. Нічна температура повітря місцями опуститься до -17°...-25°. Найхолодніше буде на півночі України.
У Чернігівській та Сумській областях вночі буде до -24...-25°. У Київській, Житомирській та Рівненській - до -19°...-22°, а у Волинській та Черкаській очікується до -16°...-17°. На решті території очікується -7°...-12°, на крайньому сході та місцями на півдні - до -5°, а у Криму вночі очікується близько нуля.
У Києві в останній день 2021 року вдень буде до -13°, а вночі -22°.
10:32: У новорічну ніч на українців чекають 25-градусні морози
09:54: Ізраїль почне вакцинацію від коронавірусу четвертою дозою
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08:31: Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації
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